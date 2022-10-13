75 дюймов, 4К, 120 Гц, мощная платформа и много памяти за 760 долларов. В Китае стартуют продажи новых телевизоров Huawei Vision Smart Screen

Сегодня в Китае стартовали продажи новых телевизоров Huawei Vision Smart Screen c экранами диагональю 75 и 86 дюймов. Несмотря на то, что это современные модели с экранами 4К и кадровой частотой 120 Гц, цены невысоки: за младшую версию просят 760 долларов, за старшую – 1320 долларов. Это цены для первых покупателей, потом они повысятся, хоть и ненамного.





Vision Smart Screen – одни из первых телевизоров Huawei с предустановленной HarmonyOS 3. В основе аппаратной платформы – SoC Honghu 818 chip c двумя ядрами Arm Cortex-A53, двумя Arm Cortex-A73 и графическим процессором Arm Mali-G51 MP4 GPU. На объемы памяти Huawei не поскупилась: тут 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.





Экран с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц занимает 98% площади фронтальной панели. Он обеспечивает охват 92% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологию MEMC. За качественную звуковую картину отвечает 6-компонентная акустика. Huawei Vision Smart Screen имеют по три порта HDMI 2.0 и USB 3.0 для подключения накопителей.