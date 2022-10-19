75 дюймов, 4К, 120 Гц и HDMI 2.1 за 595 долларов. Представлен телевизор Redmi Gaming TV X Pro

Redmi вчера анонсировала телевизор Gaming TV X Pro для любителей игр, а уже сегодня новинка полностью рассекречена. Устройство представлено двумя форматами: с экраном диагональю 65 дюймов (415 долларов) и с экраном диагональю 75 дюймов (595 долларов).





Как и положено телевизору, ориентированному на любителей видеоигр, Redmi Gaming TV X Pro оснащен панелью 4К с кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологий MEMC и VRR. Помимо этого также поддерживается AMD FreeSync Premium, Dolby Vision и Dolby Atmos. Экран обеспечивает охват 94% цветового пространства DCI-P3, значение DeltaE – около 2 единиц.

В основе аппаратной платформы лежит SoC с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти. Также есть порт HDMI 2.1, по два HDMI 2.0 и USB 2.0, порт RJ-45 и адаптер Wi-Fi.