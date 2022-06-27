700 квинтиллионов долларов за астероид. Миссию Psyche перенесли на неопределённый срок

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NASA рассказало о том, что ему пришлось отложить запуск космического аппарата к «драгоценному» астероиду Психея (Psyche).





Как сказано в пресс-релизе, перенос обусловлен поздней поставкой необходимого для аппарата ПО и испытательного оборудования. В итоге сейчас NASA уже не имеет достаточного количества времени для завершения испытаний.

Изначально космический аппарат Psyche собирались запустить 1 августа. Затем запуск был перенесён минимум на 20 сентября. Теперь же миссию перенесли на неопределённый срок.

Проблема в том, что космический аппарат запустят таким образом, чтобы по дороге к астероиду он совершил гравитационный манёвр у Марса. Из-за взаимного расположения Земли, Марса и Психеи для оптимального запуска в этом году у учёных было окно с 1 августа по 11 октября. Однако даже до 11 октября NASA не успевает. Поэтому аппарат запустят уже в 2023 году или даже в 2024 году. И если изначальный план подразумевал прибытие аппарата к астероиду в 2026 году, то теперь речь идёт минимум о 2029 либо 2030 годе. То есть задержка с запуском на срок от полугода до полутора лет приведёт к увеличению длительности полёта на срок от пяти до шести лет.

Общие затраты на проект Psyche, включая ракету, составляют 985 млн долларов. На сегодняшний день израсходовано уже 717 млн долларов. Также важно отметить, что на орбиту аппарат выведет Falcon Heavy, которая до сегодняшнего дня использовалась лишь трижды, хотя первый запуск состоялся ещё в начале 2018 года. Но в ближайшее время SpaceX будет намного активнее использовать эту ракету, так как только до конца текущего года запланировано четыре запуска.

Напомним, астероид Психея интересен тем, что представляет собой самый дорогой астероид в Солнечной системе. Конечно, из известных. По большей части он состоит из железа и никеля, вероятно, представляя собой ядро более крупного тела, разрушенного ещё на ранних этапах формирования Солнечной системы. Оценки стоимости астероида сильно разнятся, но некоторые говорят о 700 квинтиллионах долларов.