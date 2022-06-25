700 км на одной зарядке, 258 л.с. и цена всего 27 000 долларов. В Китае стартовали продажи электромобиля Changan Shenlan SL03, он практически в два раза дешевле Tesla Model 3

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В Китае стартовали предварительные продажи седана Changan Shenlan SL03, разработанного совместно Changan New Energy, CATL и Huawei. Раньше автомобиль был известен под обозначением C385, но в серию пошел как Shenlan SL03. Собственно, под таким обозначением его сейчас и привезли на Чунцинский автосалон.





Shenlan SL03 базируется на платформе EPA 1. Дина автомобиля – 4820 мм, ширина – 1890, высота – 1480 мм. SL03 на 106 мм длиннее Tesla Model 3, но при этом он почти в два раза дешевле. Вообще автомобиль будет предлагаться в трех вариантах – как чистый электромобиль, как электромобиль с ДВС небольшого объема для увеличения запаса хода и как водородно-электрический гибрид. Но пока объявлены цена на электромобиль.





Интерьер автомобиля выглядит одновременно и просто, и современно. Бросается в глаза большой экран с диагональю 14,6 дюйма, закрепленный на передней панели. Из других особенностей – по-спортивному выглядящий руль с усеченным ободом (почти как в спорткаре), беспроводная зарядка для смартфона, сиденья с перфорированной кожей.





У электромобиля две версии силовой установки, но привод на задние колеса – неизменно. В базовой версии мощность составляет 218 л.с., в топовой – 258 л.с. Данных о емкости тяговой аккумуляторной батареи нет, но заявленный запас хода – 700 км (в соответствии с методикой CLTC). Запас хода версии с ДВС небольшого объема составит 1200 км.









Стоимость Changan Shenlan SL03 варьируется в пределах от 26 880 до 34 650 долларов. Для сравнения, стоимость базовой Tesla Model 3 в Китае – 43 350 долларов. Ожидается, что реальные продажи Changan Shenlan SL03 в поднебесной стартуют в июле.