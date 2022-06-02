70% россиян смогут путешествовать по цифровому профилю к 2024 году

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На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) заместитель Министра транспорта Дмитрий Баканов рассказал о развитии проектов по цифровой трансформации транспортной отрасли.





Среди всего прочего, замминистра сообщил, что в рамках реализации проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» к 2024 году 70% россиян смогут безналично оплачивать проезд, во всех городах-миллионниках проезд в пассажирском транспорте будет осуществляться на основе цифрового профиля пассажира с применением единой биометрической системы.

Как отметил Баканов, время ожидания городского общественного транспорта при этом сократится почти на четверть, скорость перемещения пассажиров в нем возрастет на 37%.

По словам чиновника, реализация проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» позволит обеспечить любую поездку внутри России всеми видами транспорта без обязательного предъявления документов, использования наличных денег и с учетом всех имеющихся льгот у пассажира.