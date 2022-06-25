7 простых рецептов из овощей и фруктов для очищения организма

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Рецепты для очищения организма и похудения Olga-Safronova



1. Яблоко и корицаТонко нарежьте одно яблоко и залейте 500 мл чистой воды, затем добавьте 1 чайную ложку молотой корицы, охладите, дайте настоятся полчаса. Напиток выпейте в течение дня небольшими порциями по полстакана. Сочетание яблок и молотой корицы поможет вам нормализовать обмен веществ и очистить пищеварительный тракт.2. Лимонный сок и мед2 ст. ложки свежевыжатого лимонного сока смешайте с 200 мл теплой воды, добавьте 1 ч. ложку натурального меда, щепотку молотого имбиря. Принимайте напиток натощак, за полчаса до завтрака. Это поможет очистить пищеварительную систему, укрепит стенки сосудов и подарит заряд жизненной энергии!3. Имбирный напитокНебольшое количество свежего корня имбиря (3-4 см) очистить от кожуры, мелко нарезать или натереть на терке, залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и варить на среднем огне 10 минут. Затем настой оставить до остывания и процедить. После остывания добавьте щепотку молотой корицы и несколько столовых ложек сиропа шиповника. Принимать в течение дня по 100-150 мл за полчаса до еды. Нормализуется пищеварение, обмен веществ, напиток окажет тонизирующее и общеукрепляющее действие.4. Свекольный сок с яблоком и сельдереемПриготовьте свежевыжатый сок из 1 свеклы, 2 яблок и 4 стеблей сельдерея. Принимате по 1 ст. ложке 2 раза в день (утром и вечером) за полчаса до еды. Готовый сок держите в плотно закрытой банке или бутылке в холодильнике.5. Коктейль здоровьяПриготовьте свежевыжатые соки из 1 апельсина, 1 лимона и 1 моркови, смешайте с 100 мл минеральной воды. Пейте натощак за полчаса до еды по полстакана или даже по целому стакану, если у вас нет повышенной кислотности желудка. Этот коктейль прекрасное средство от усталости, в нем большое количество антиоксидантов.6. Огурец и сельдерейИзмельчите 1 огурец и 1 корень сельдерея, добавьте 300 мл воды. Пейте в течение дня. Напиток идеально подходит для разгрузочных дней.7. Лимонад СассиЛимонно- огуречная вода Сасси считается целебной и помогает сбросить лишний вес. Для приготовления такой водички надо взять 1 литр чистой питьевой воды, один небольшой огурчик, половинку лимона и ма-аленький корешок свежего имбиря. Огурчик и лимон режем тонкими ломтиками, корень имбиря трем на мелкой терке, чтобы получилось примерно чайная ложка тертого. Складываем всё в банку или графин и заливаем литром воды. По желанию можно добавить несколько листиков мяты или петрушки. Дать напитку настоятся ночь в холодильнике и с утра пейте полезный напиток на здоровье!



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