7 блестящих купальников в стиле Ким Кардашьян, чтобы красиво закрыть пляжный сезон

Ким Кардашьян

Впереди бархатный сезон, а значит, еще есть шанс примерить модные пляжные образы. Во второй половине сезона главным трендом стали блестящие купальники — все благодаря Ким Кардашьян и ее съемке для Skims. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь купальников, которые помогут повторить образ и с блеском закрыть пляжный сезон.

Ким и Хлое Кардашьян Оливия Калпо

1.Escada

Цена: 6 500 руб.

В новой кампании Skims Ким Кардашьян вернула нам стилистику 80-х, так что искать идеальный блестящий купальник можно в винтажных магазинах. Такую модель Escada с лого из страз можно купить в шоуруме столичного магазина Strogo Vintage.

Escada

2.Ocean V

Цена: 6 600 руб.

Раздельный купальник с золотистым отливом и лифом-бандо поможет получить ровный загар тем, кто влетает в последний вагон курортного поезда и готовится к первому отпуску за лето — осенью можно будет смело носить на вечеринки платья с открытыми плечами.

Ocean V

3.Chiara Ferragni

Цена: 11 990 руб.

Отдых на пляже может плавно перетекать в вечеринку — в этом купальнике можно быть готовой к любому формату курортной жизни. Бикини на тонких бретелях также вполне соответствует фирменному стилю Ким.

Chiara Ferragni

4.AliExpress

Цена: 791 руб.

После введенных санкций AliExpress остался единственной крупной иностранной торговой площадкой, где российские клиенты могут свободно закупаться. Найти там, как известно, можно все что угодно, но масштаб маркетплейса не только его плюс, но и минус — разобраться во всех предложениях бывает довольно сложно. Но если ориентироваться на отзывы покупателей и ходить туда именно “репликами” звездных образов, то шопинг может быть удачным. Так что если люрекс и стразы вас все-таки смущают, то можно присмотреться к такому бикини из эластичной ткани с легким блеском, который заметен на солнце. Модели на завязках, кстати, тоже в почете в семействе Кардашьян — Дженнер: похожие бикини есть у Кендалл и Кортни.

AliExpress

5.Etam

Цена: 3 299 руб.

Слишком откровенные купальники не в вашем вкусе, но сам тренд по душе? Классный компромисс можно найти в ассортименте Etam — довольно закрытый купальник спокойной расцветки с люрексом. Он, кстати, вполне справится и с ролью боди для вечернего образа.

Etam

6.Tezenis

Цена: 1 299 руб.

Те, кому летом было не до моды, в конце сезона может наверстать главные тренды разом: тут и “барбикор”, и блеск. Благодаря съемной бретельке стилизовать купальник можно по-разному: с ней купальник близок к стилю ретро, а без нее получается более “инстаграмный”* и сексуальный образ.

Tezenis

7.Calzedonia

Цена: 2 249 руб.

Количество блеска в образе можно и сократить на свой вкус, например, купив только блестящие плавки и дополнив их базовым черным лифом.

Calzedonia

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