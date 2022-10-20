69-летняя певица Ирина Понаровская восхитила поклонников помолодевшим видом

Поклонников поразило преображение певицы Ирины Понаровской. 69-летняя исполнительница выложила фотографию в своем Telegram-канале со съемок в «Шоу Аватар».
Понаровская заняла кресло судьи на съемках развлекательного шоу. Пользователи отметили внешний вид исполнительницы. На лице минимум морщин, кожа выглядит свежо. Некоторые подписчики предположили, что такого эффекта удалось добиться за счет правильного света и макияжа.
Другие пользователи напомнили, что артистка всегда старалась уделять внимание своей внешности и уходу за собой. Появились предположения, что певица прибегла к помощи пластических хирургов. Несмотря на разные версии поклонники похвалили Понаровскую.
«Сногсшибательная! Как Вам идет лавандовый цвет», — прозвучали восторженные комментарии подписчиков в Telegram-канале Понаровской.
Напомним, что Ирину Понаровскую пригласили войти в жюри «Шоу Аватар». Ранее артистка в качестве участницы уже появлялась в похожем по формату проекте «Маска».