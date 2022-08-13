65-дюймовый 4К-телевизор за 325 долларов. В Китае стартовали продажи LeTV F65 Pro

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи 65-дюймового телевизора LeTV F65 Pro. При большой диагонали 65 дюймов он отличается небольшой ценой – всего 325 долларов. Правда, и кадровая частота тут – стандартные 60 Гц.

LeTV F65 Pro заключен в металлический корпус. Экран поддерживает технологию MEMC и обеспечивает охват 95% цветового пространства BT.709. Также есть четырехъядерный процессор (с двумя ядрами Arm Cortex-A73 и двумя Cortex-A53), 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также чувствительные микрофоны для управления голосом с дальней дистанции.