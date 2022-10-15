65 дюймов за 1040 долларов, 75 дюймов за 1670 долларов. До конца октября Huawei представит передовые телевизоры Smart Screen V 2022

Слухи уже говорили о том, что Huawei во второй половине октября представит новинки, и вот сейчас появились подробности о ТВ Smart Screen V 2022, которые должны дебютировать на очередном мероприятии компании.



В линейке Huawei Smart Screen V 2021 – четыре модели

Данными об устройствах поделился китайский розничный магазин. Сообщается, что в составе линейки Huawei Smart Screen V 2022 будут две модели – с экранами диагональю 65 и 75 дюймов. Разрешение матриц составит 4К, кадровая частота – 120 Гц. Устройства получат 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, в оснащение также войдет веб-камера с 12-мегапиксельным датчиком изображения и магнитным креплением. Называются и цены: за младшую модель попросят примерно 1040 долларов, за старшую – около 1670 долларов.

В продажу новинки поступят после 20 октября. Премьера, согласно разным источникам, может состояться 20 или 23 октября.