620 000 баллов в AnTuTu, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. OnePlus Nord 2T показали на живых фото перед анонсом

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В ближайшее время ожидается официальная премьера нового смартфона OnePlus среднего уровня – OnePlus Nord 2T, но в Сети уже появились живые фото устройства, подтверждающие ряд характеристик.





На фото засветилась топовая версия смартфона с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – в базе ожидается 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Смартфон построен на однокристальной системе MediaTek Dimensity 1300, и одна из картинок дает представление о возможностях этой SoC в AnTuTu. 620 000 баллов – это две трети от того, на что способны флагманы на Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000. В качестве ОС, как видно, выступает Android 12.









OnePlus Nord 2T получит аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Предшественник этой модели отметился в нескольких неприятных инцидентах с самовозгораниями и взрывами, обойдет ли стороной эта проблема Nord 2T – вопрос, но будем надеяться, что в OnePlus сделали выводы из случившегося.













В перечне характеристик OnePlus Nord 2T также экран AMOLED с диагональю 6,42 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальная 32-мегапиксельная камера, основная камера с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX766, с OIS), 8 Мп и 2 Мп. Будет и сканер отпечатков пальцев – подэкранный. Толщина составит 8,2 мм, масса – 189 граммов. Стоимость новинки в версии 8/128 ГБ составит 400 долларов.