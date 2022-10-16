6000 мА·ч, экран AMOLED с кадровой частотой 90 Гц, 64 Мп и One UI 4.1 за 120 долларов. В Индии стартовали продажи Samsung Galaxy M32 Prime Edition

Samsung Galaxy M32 Prime Edition поступил в продажу в Индии. Устройство эксклюзивно предлагается местной версией Amazon, вариантов памяти у телефона два: 4/64 за 140 долларов и 6/128 ГБ за 165 долларов. Однако первым покупателям обещаны скидки, за счет которых стоимость базовой версии снижается до 120 долларов.

Samsung Galaxy M32 Prime Edition оснащен экраном AMOLED Infinity-U с диагональю 6,4 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитой в виде закаленного стекла Gorilla Glass 5. Емкость аккумулятора составила 6000 мА·ч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.





В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Helio G80. Фронтальная камера телефона – 20-мегапиксельная. Основная – с датчиками разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Телефон работает под управлением Android 12 с интерфейсом OneU 4.1.