6000 мА·ч, экран 10,1 дюйма, тонкий металлический корпус, 8-мегапиксельная камера и Android 12 за 120 долларов. Представлен доступный планшет Teclast P30 Air

В Китае представлен планшетный компьютер Teclast P30 Air. Новинка получилась недорогой – за нее просят 120 долларов (при наличии 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти), но при этом она оснащена приемником GPS, модемом LTE и двумя слотами для карт SIM.





Teclast P30 Air базируется на однокристальной платформе MediaTek Helio P22 с 8-ядерным процессором, а программная платформа – Android 12.





Планшет оснащен экраном с диагональю 10,1 дюйма разрешением 1920 х 1200 пикселей, слотом для карт microSD, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 8-мегапиксельной основной, а также стереодинамиками. Толщина устройства – 7,8 мм, емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мА·ч.