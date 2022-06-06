6000 мА·ч, большой экран 6,75 дюйма и загадочный процессор Kirin Keywest. Представлен Huawei Enjoy 50 за 195 долларов

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Huawei сегодня официально представила бюджетный смартфон Enjoy 50 на домашнем рынке. Новинка представлена тремя версиями. В базовой за 195 долларов – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Варианты 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оценены в, соответственно, 225 и 255 долларов.

Enjoy 50 работает под управлением HarmonyOS, а в основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin Keywest. Об этой SoC неизвестно вообще ничего, кроме того, что в ее состав входит восьмиядерный процессор. Ранее говорилось, что в Enjoy 50 будет использоваться Kirin 710, и не исключено, что Keywest – это другое ее обозначение.

Смартфон – бюджетный, но экран тут большой – диагональ панели IPS составляет 6,75 дюйма. Экран занимает 90,26% площади фронтальной панели. Разрешение экрана составляет 1600 х 720 пикселей. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная, основная камера представлена датчиками разрешением 13 и 2 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составила 6000 мА·ч, так что Enjoy 6000 – настоящий монстр автономности. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 22,5 Вт, есть и стандартный разъем для наушников.

Толщина Huawei Enjoy 50 составляет 8,98 мм, масса смартфона составляет 199 граммов. Цветовых исполнений три – белое, синее и черное.