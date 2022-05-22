6000 мА·ч, 50 Мп и 8 ГБ ОЗУ в базе за 195 долларов. Представлен Vivo Y72t

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Ассортимент смартфонов Vivo пополнился моделью Y72t – она представлена в Китае. Новинка получила аккумулятор большой емкости, 6000 мА·ч, так что пользователи точно не будут жаловаться на автономность. Что же касается производительности, то она далека от максимума, так как базисом смартфона выступила SoC Dimensity 700. Зато есть поддержка 5G.





Vivo Y72t получил дисплей IPS с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2408 х 1080 пикселей. Уже в базе 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, в топовой версии – все те же 8 ГБ ОЗУ и уже 256 ГБ флеш-памяти. Разрешение датчика фронтальной камеры, разместившейся в каплевидном вырезе, составляет 8 Мп, в основной камере используются датчики разрешением 50 и 2 Мп. Смартфон наделен боковым сканером отпечатков и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.





Базовая версия Vivo Y72t обойдется первым покупателям в эквивалент 195 долларов, цена топовой версии – 230 долларов. Продажи в Китае стартуют 23 мая.