6000 мА·ч, 144 Гц, Dimensity 1300 и 50 Мп за 240 долларов. Представлен Vivo T2x

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Vivo сегодня официально представила смартфон T2x, пришедший на смену модели T1x. Новинка получила аккумулятор большой емкости – 6000 мА·ч, причем он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Смартфон базируется на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 1300, она соединена с оперативной памятью PDDR4X и UFS3.1 – как у флагманских моделей. Дисплей новинки выглядит не очень современно за счет каплевидного выреза по центру экрана. Панель IPS характеризуется диагональю 6,58 дюйма, пиковой яркостью 650 кд/кв.м и кадровой частотой 144 Гц.



Сравнение Vivo T1x и Vivo T2x

Основная камера представлена датчиками разрешением 50 и 2 Мп, причем второй предназначен не для анализа глубины сцены, а для съемки макро. В конфигурации Vivo T2x также адаптер NFC, стандартный разъем диаметром 3,5 мм для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС выступила Android 12 с интерфейсом OriginOS 2.0. Толщина смартфона – 9,21 мм, масса – 202,8 грамма.

Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в эквивалент 240 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стоит 270 долларов. Предварительные продажи новинки в Китае стартуют 31 мая.