600 Вт для GeForce RTX 4090 и 300 Вт — для RTX 4070. Появились параметры будущих карт Nvidia

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Появилась новая информация о видеокартах GeForce нового поколения.





Согласно данным инсайдера, который в своё время первым правильно указал параметры карт линейки GeForce RTX 30, новая флагманская видеокарта компании — GeForce RTX 4090 — действительно получит 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 21 ГГц. Это согласуется с недавними данными других источников. Такой адаптер будет основан на GPU AD102-300 и будет характеризоваться TDP 600 Вт.

Модель RTX 4070 обойдётся 300 Вт, но и это примерно уровень RTX 3080. Для сравнения, показатель RTX 3070 составляет всего 220 Вт. Правда, та же RTX 3070 Ti потребляет уже 290 Вт, так что рост будет незначитальным.

Данный адаптер получит 12 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц, как у обновлённых карт Radeon RX 6×50 XT. В основе будет лежать GPU AD104-400.

Что касается RTX 4080, о ней информация уже была ранее. Карта будет опираться на GPU AD103 и получит 16 ГБ памяти GDDR6X.