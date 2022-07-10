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600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

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Компания Human Horizons Technologies наконец-то показала финальную, то есть товарную версию электромобиля HiPhi Z – пожалуй, самого неординарного электрического седана в мире.


Сравнить его можно и с бэтмобилем, и Renault Vel Satis (HiPhi Z такой же авангардный для своего времени), и, наверняка, с какими-то другими авто, которые хотя бы с точки зрения дизайна опередили свое время. А еще HiPhi Z навевает ассоциации с киберпанком – эти нотки прослеживаются не только в экстерьере, но и в интерьере. Один только центральный экран, подвешенный на роботизированном креплении, чего стоит.

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

HiPhi Z доступен в Китае для предварительного заказа, цены варьируются в диапазоне от 89 500 до 119 400 долларов. То есть это примерно уровень флагманской Tesla Model S. Есть данные, что уже заказано около 2500 автомобилей.

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

HiPhi Z посажен на огромные для седана 22-дюймовые колеса и оснащен задними дверями-«убийцами» – они открываются против хода движения.

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа – двери сами открываются, как только водитель подходит к авто. Вариантов силовой установки два. Первый – с одним двигателем мощностью 300 л.с. на задней оси, второй – с двумя двигателями суммарной мощностью 600 л.с.; привод, соответственно, полный. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 120 кВт·ч, заявленный запас хода – 705 км в соответствии с измерениями по методике NEDC. К слову, интересная деталь: шасси электромобиля – полноуправляемое. Задние колеса, в зависимости от ситуации, могут поворачиваться в одну сторону с передними (или, наоборот, в противоположную) на угол до 13,2°. А еще тут есть система полуавтономного вождения с 34 различными сенсорами и датчиками (очень хорошо заметен лидар, возвышающийся над лобовым стеклом по центру).

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

Руль с сенсорными клавишами выглядит как штурвал космического корабля. Традиционного щитка приборов нет, вместо него – большой проекционный экран. Светодиоды атмосферной подсветки разбросаны по всему салону и даже встроены в обивку крыши.

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

Большой центральный экран подвешен на роботизированной руке – его можно вращать и поворачивать в разных направлениях. Система называется HiPhi Bot, и она реагирует на голос. Так, если водитель произносит какую-либо команду, то экран поворачивается в его сторону. А еще дисплей может двигаться в такт музыки, воспроизводимой звуковой системой Meridian Audio с 23 громкоговорителями.

600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана
600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

В общем HiPhi Z получился интересным. Это самый неординарный электромобиль в Китае и, вероятно, в мире. По крайней мере, до выпуска Cybertruck.

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авто электротранспорт
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