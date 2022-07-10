600 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,8 с, запас хода 700 км, полноуправляемое шасси и дизайн в стиле кибрепанк. Показана финальная версия HiPhi Z – пожалуй, самого необычного электрического седана

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Компания Human Horizons Technologies наконец-то показала финальную, то есть товарную версию электромобиля HiPhi Z – пожалуй, самого неординарного электрического седана в мире.





Сравнить его можно и с бэтмобилем, и Renault Vel Satis (HiPhi Z такой же авангардный для своего времени), и, наверняка, с какими-то другими авто, которые хотя бы с точки зрения дизайна опередили свое время. А еще HiPhi Z навевает ассоциации с киберпанком – эти нотки прослеживаются не только в экстерьере, но и в интерьере. Один только центральный экран, подвешенный на роботизированном креплении, чего стоит.









HiPhi Z доступен в Китае для предварительного заказа, цены варьируются в диапазоне от 89 500 до 119 400 долларов. То есть это примерно уровень флагманской Tesla Model S. Есть данные, что уже заказано около 2500 автомобилей.









HiPhi Z посажен на огромные для седана 22-дюймовые колеса и оснащен задними дверями-«убийцами» – они открываются против хода движения.









Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа – двери сами открываются, как только водитель подходит к авто. Вариантов силовой установки два. Первый – с одним двигателем мощностью 300 л.с. на задней оси, второй – с двумя двигателями суммарной мощностью 600 л.с.; привод, соответственно, полный. Емкость тяговой аккумуляторной батареи составляет 120 кВт·ч, заявленный запас хода – 705 км в соответствии с измерениями по методике NEDC. К слову, интересная деталь: шасси электромобиля – полноуправляемое. Задние колеса, в зависимости от ситуации, могут поворачиваться в одну сторону с передними (или, наоборот, в противоположную) на угол до 13,2°. А еще тут есть система полуавтономного вождения с 34 различными сенсорами и датчиками (очень хорошо заметен лидар, возвышающийся над лобовым стеклом по центру).





Руль с сенсорными клавишами выглядит как штурвал космического корабля. Традиционного щитка приборов нет, вместо него – большой проекционный экран. Светодиоды атмосферной подсветки разбросаны по всему салону и даже встроены в обивку крыши.









Большой центральный экран подвешен на роботизированной руке – его можно вращать и поворачивать в разных направлениях. Система называется HiPhi Bot, и она реагирует на голос. Так, если водитель произносит какую-либо команду, то экран поворачивается в его сторону. А еще дисплей может двигаться в такт музыки, воспроизводимой звуковой системой Meridian Audio с 23 громкоговорителями.

















В общем HiPhi Z получился интересным. Это самый неординарный электромобиль в Китае и, вероятно, в мире. По крайней мере, до выпуска Cybertruck.