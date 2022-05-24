60 дюймов, 4К и 20 Вт звука за 285 долларов. Представлены большие и недорогие телевизоры EA58 2022 и EA60 2022

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Вчера Xiaomi представила топовый 86-дюймовый телевизор TV ES Pro 86, а сегодня пришел черед выводить на рынок устройства попроще. Компания представила в Китае телевизоры EA58 2022 и EA60 2022 с экранами диагональ 58 и 60 дюймов соответственно. Первая модель оценена в 255 долларов, стоимость второй – 285 долларов.





Телевизоры хоть и бюджетные, но заключены в металлические корпуса. Разрешение панелей – 4К, но кадровая частота – стандартные 60 Гц, а значение DeltaE – около 3 единиц.





В конфигурации новинок стереодинамики суммарной мощностью 20 Вт и SoC с четырехъядерными CPU Arm Cortex-A53. Объем оперативной памяти составил 1,5 ГБ, встроенной флеш-памяти – 8 ГБ. Из других особенностей ТВ – чувствительные микрофоны для управления голосом с дальнего расстояния и фирменный голосовой ассистент XiaoAI.