6 или 7 мест, разгон до 100 км/ч за 4,3 с, пробег 215 км на чистом электричестве. BYD показала свой флагманский гибридный кроссовер Tang DM-p изнутри

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Китайская BYD, выбившая Volkswagen из топ-3 самых дорогих автопроизводителей мира, не намерена сбавлять обороты: BYD готовится запустить в продажу сразу несколько новинок, и одной из них станет Tang DM-p – флагманский гибридный кроссовер. Компания пока не объявила цену, но зато опубликовала фото интерьера новинки. И выглядит автомобиль роскошно.









Обозреватели отмечают, что особых отличий от полноценного электромобиля BYD Tang нет, однако гибрид будет гораздо доступнее. И при этом, естественно, важно, что в уровне оснащения он не потеряет относительно электромобиля.





Внутри BYD Tang DM-p – шесть раздельных кресел с отделкой кожей Nappa, вентиляцией и обогревом (на выбор будет предложен и семиместный вариант), большой дисплей на передней панели и еще экран поменьше в виртуальной комбинации приборов, множество различных ассистентов вождения, большой панорамный люк.





Как пишет китайский источник, в топовой версии мощность силовой установки составит 490 л.с., до 100 км/ч автомобиль будет способен разогнаться за 4,3 с. Емкость тяговой аккумуляторной батареи не сообщается, но источник говорит о возможности проехать до 215 км на чистом электричестве. Само собой, на полном баке автомобиль сможет проехать больше 1000 км.





Предварительные продажи BYD Tang DM-p стартуют в Китае завтра, тогда же должны объявить цены.