6,8 дюйма AMOLED, 165 Гц, 165 Вт, прозрачная панель, мониторинг сердечного ритма и активное охлаждение. Представлен флагманский смартфон Nubia Red Magic 7S

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Компания Nubia представила новое поколение игровых телефонов Red Magic 7S, который будет доступен в двух цветовых вариантах: Dark Knight и Deuterium Front Transparent. Прозрачная площадь последнего значительно увеличена по сравнению с предыдущим поколением.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400 х 1080 пикселей с поддержкой частоты обновления до 165 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Соотношение сторон экрана составляет 20:9, он охватывает 100% цветовой гаммой DCI-P3 и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, который поддерживает функцию мониторинга сердечного ритма.





Red Magic 7S стандартно поставляется с первым в отрасли зарядным устройством на основе нитриде галлия мощностью 165 Вт. Зарядное устройство совместимо с распространенными устройствами и поддерживает основные протоколы быстрой зарядки, такие как PD/QC. Red Magic 7S имеет встроенную двухэлементную батарею емкостью 4500 мА•ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Полностью зарядить устройство можно за 17 минут.





Red Magic 7S оснащен однокристальной системой Snapdragon 8+, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS3.1. В Red Magic 7S используется система охлаждения ICE magic со встроенными высокоскоростными центробежными вентиляторами со скоростью вращения до 20 000 об/мин, а также графеновый слой для эффективного охлаждения.

Он оборудован двумя кнопками на боковой панели, которые гарантированно выдерживают более 2 миллионов нажатий. Также в оснащение вошли стереодинамики, разъем для наушников 3,5 мм, три микрофона, Wi-Fi 6.









Red Magic 7S Dark Knight предлагается за 595 долларов в версии с 8/128 ГБ. Прозрачная версия стоит 730 долларов в версии с 12/256 ГБ и 820 долларов за 16/512 ГБ.