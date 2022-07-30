6,7 дюйма, крошечная рамка, 5000 мА•ч, 50 Мп, NFC и 3,5 мм — недорого. Huawei Enjoy 50 Pro уже можно заказать в Китае

На этой неделе Huawei представила новый смартфон Huawei Enjoy 50 Pro, назвав его премиальной моделью среднего класса. Теперь же он стал доступен для предварительного заказа в Китае.

Доступны версии Huawei Enjoy 50 Pro со 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, которые предлагаются за 250 и 280 долларов соответственно. За предзаказ полагается небольшая скидка в 8 долларов.





В Сети Huawei Enjoy 50 Pro сравнивают с Huawei Mate 40 из-за дизайна задней панели и колцевой камеры. Смартфон оснащён плоским 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением FHD+ (2388 х 1080 пикселей) с отверстием, частотой обновления 90 Гц, дискретизации сенсорного экрана 270 Гц и сверхтонкой рамкой шириной 1,05 мм.

Устройство оснащено мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 680 и 8 ГБ оперативной памяти, предусмотрена возможность расширения памяти на 3 ГБ. Он получил батарею ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Устройство способно заряжаться до 50% всего за 30 минут.

В основной камере установлены датчики изображения разрешением 50, 2 и 2 Мп. Поддерживаются автоматический HDR, суперночной режим, а также одновременная запись на основную и фронтальную камеру разрешением 8 Мп.