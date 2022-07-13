5G в России может появиться только через несколько лет, хотя диапазон выделят в 2023-м

В 2023 году Государственная комиссия по радиочастотам планирует предоставить для развития 5G диапазон 24,25–27,5 ГГц. Однако, по мнению экспертов, для этого нужен «золотой диапазон» 3,4–3,8 ГГц, который используется силовыми структурами. Как сообщает «Деловой Петербург», ситуация усугубляется тем, что Cisco, Ericsson, Nokia и Huawei прекратили сотрудничество с Россией. А именно эти компании поставляли оборудование, в том числе для 5G.





Как заявил аналитик MForum Analytics и эксперт в области мобильных телекоммуникаций Алексей Бойко, новые частоты подходят для частных сетей Р5G и могут дополнить 5G массового пользования в тех местах, где нужна максимальная пропускная способность. Однако, по его словам, «пока что дополнять нечего».

Бойко уточнил, что ни один оператор не получил лицензии на коммерческий запуск сетей пятого поколения, хотя тестовые зоны есть в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензию на 5G получила в 2020 году компания МТС, но документ затрагивает только миллиметровый диапазон 24,25–24,65 ГГц.

«Это малопригодный диапазон для построения сети общего пользования. Нетрудно заметить, что за 2 года оператор не предпринял попыток запуска сетей 5G для населения. Сети 5G mmWave — это неплохое дополнение сетей 5G в среднечастотных диапазонах, не более», — считает эксперт.

Другие эксперты указывают, что на высоких частотах работает очень мало гражданских систем. Также есть проблемы с отсутствием нужного оборудования, причём это нельзя решить за счёт параллельного импорта. А регулятор требует, чтобы 5G-оборудование было отечественным. Между тем, по словам Бойко, в феврале 2021 года «Ростех» заявил о создании «первой отечественной базовой станции LTE-Advanced операторского класса». Однако, по факту, там разработаны только некоторые элементы, нет серийного выпуска, а в конструкции используются зарубежные компоненты. Также остаётся вопрос цены.

А Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, отметил, что появление сетей пятого поколения возможно через несколько лет при условии наличия частот и оборудования.

«У нас нет оборудования для сетей четвёртого поколения, а оно вскоре начнёт выходить из строя и нужна будет его замена. Поэтому «Ростех» изменил дорожную карту — компания, так и не выпустив толком оборудования пятого поколения, будет заниматься оборудованием 4G. Экземпляры для сетей 5G, которые были созданы «Ростехом», не понравились операторам. Четвёртое поколение только планируют создать, когда оно появится — неизвестно, поэтому и сказать, насколько оно будет востребовано, нельзя. Но ясно одно: до 2024–2025 годов ни в каких снах нельзя мечтать, что у нас появится пятое поколение. Даже если бы выдали частоты, то оборудования для него нет», — заявил он.

Наконец, нужно понимать, что 5G сам по себе дорогой стандарт, который требует новых базовых станций, инфраструктуры и прочего. Также требуется современное оборудование, в том числе ПО для него. А это не решается через параллельный импорт.

Тем временем, Ericsson, Qualcomm и Thales проведут тестирование 5G в космосе.