585 л.с. и 4,5 с до 100 км/ч за 400 000 долларов. Представлен Rolls-Royce Spectre – первый серийный электромобиль марки

Компания Rolls-Royce показала свой первый серийный электромобиль – купе Spectre. В модельном ряду марки батарейный «гран-турер» встанет между внедорожником Cullinan и седаном Phantom, а также получит сразу несколько эксклюзивных решений.





И если открывающиеся против хода двери с обтекаемым силуэтом таковыми назвать нельзя, то, например, зауженные по максимуму фары – вполне. К тому же фирменная решетка радиатора у Spectre не опускается до нижнего края бампера, как на других Rolls-Royce, и подсвечивается двумя десятками светодиодов.





В основу электрического купе легла та же «Архитектура роскоши» (Architecture of Luxury), на которой построены современные Rolls-Royce Phantom, Ghost и Cullinan: это пространственная рама с алюминиевыми кузовными панелями, в которую можно без проблем «вживить» не только традиционные, но и электрические силовые установки.





В случае со Spectre речь пойдет, конечно, о вторых. И хотя точных характеристик производитель пока намеренно не раскрывает, предварительные известны уже сейчас: электромоторы купе будут вместе развивать до 585 л.с. и 900 Нм крутящего момента, позволяя ускоряться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Емкость тяговой батареи не уточняется, но заявлено, что расчетный запас хода составит 520 км.





Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова первого электромобиля Rolls-Royce составляет рекордные для бренда 0,25. Размер колесной базы превышает 3,2 метра.





Специально для Spectre инженеры из Rolls-Royce основательно переработали подвеску с системой Flagbearer, которая автоматически следит за рельефом местности и заранее меняет свои настройки, достигая тем самым эталонной плавности хода даже на далеко не идеальном дорожном полотне.





Интерьер купе сделан в строгом соответствии с традиционной стилистикой Rolls-Royce, но даже в ней нашлось место исключениям. Первое — отдельный дисплей для переднего пассажира, а второе — фирменное «звездное небо», которое будет у Spectre не только на потолке, но и на дверных картах (туда добавят 4796 диодов).





Стоимость уже объявлена: за первый электрический Rolls-Royce попросят 413 500 долларов. Старт продаж модели намечен на четвертый квартал 2023 года, а еще через семь лет (т.е. к концу 2030-го) Rolls-Royce планирует полностью отказаться от традиционных двигателей внутреннего сгорания и перевести все свои модели на электротягу.