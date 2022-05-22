578 л.с., разгон до 100 км/ч за 3 с, 13 камер, 3 экрана, беспроводная зарядка и 14 динамиков. Опубликованы изображения салона электромобиля Avatr 11 – плода сотрудничества Changan, CATL и Huawei

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Электромобильный бренд Avatr стартовал в 2018 году как совместное предприятие Changan и Nio. Позже Nio вышла из проекта из-за финансовых проблем, поэтому теперь за создание электромобилей Avatr отвечает Changan и CATL, а помогает им Huawei. На изображениях ниже представлен Avatr 11 – первый авто бренда. Сейчас его интерьер можно рассмотреть на качественных рендерах.





Но для начала немного характеристик. В топовой версии Avatr 11 будет полноприводным, мощность силовой установки составит 578 л.с. Такой автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 3 с, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Емкость тяговой аккумуляторной батареи, за производство которой, само собой, отвечает CATL, составляет внушительные 90,38 кВт·ч.









Габариты кроссовера – 4880 х 1970 х 1601 мм, дина колесной базы – 2975 мм. Для системы автономного вождения предусмотрено три лидара, 6 радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых датчиков и 13 камер. Ее «мозг» – вычислительная система Huawei c производительностью 400 триллиона операций в секунду (TOPS).









Разработка Huawei и «внутри» – это HarmonyOS, под управлением которой работает информационно-развлекательная система автомобиля. Управлять ей, к слову, можно и голосом, и жестами.

На центральной консоли закреплен «парящий» сенсорный экран с диагональю 15,6 дюйма, есть еще два дисплея – с диагональю 10,25 дюйма (один из них – в составе приборной панели). На центральном туннеле разместилось зарядное устройство для двух смартфонов. Аудиосистема представлена 13 громкоговорителями, подключенными к 12-канальному усилителю.









Сзади есть два варианта оформления пространства: с двумя отдельными креслами (в топовой версии, тогда автомобиль будет четырехместным) или с одной общей подушкой, тогда в кроссовер уместится пять человек.

Забронировать Avatr 11 в Китае можно всего за 72 доллара, но цен, даже ориентировочных, нет. В продажу новинка поступит в третьем квартале текущего года.