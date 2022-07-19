557 л.с., 515 км, полный привод, разгон до «сотни» в пределах 4 с. Представлен электрический кроссовер Chevrolet Blazer

Chevrolet представила полностью электрический кроссовер Blazer, который будет доступен в версиях с передним, задним и полным приводом. Кроме того, готовится специальная версия для полиции.





Blazer EV будет доступен в комплектациях 1LT, 2LT, RS и SS. Модели 1LT и 2LT имеют однотонную окраску кузова и оснащают 19-дюймовыми дисками. RS-версия отличается черной решеткой радиатора и отделкой салона в том же цвете, а также 21-дюймовыми дисками. SS-комплектация имеет черную крышу и 22-дюймовые диски. Кроме того, RS и SS-версии имеют эксклюзивную LED-оптику и светящуюся эмблему Chevy, которая загорается, когда водитель приближается к авто или уходит.









Старшая версия Chevrolet Blazer EV SS имеет мощность 557 л. с. при 879 Нм крутящего момента. У неё есть режим Wide Open Watts (WOW), который позволяет разгоняться от 0 до 96 км/ч быстрее чем за четыре секунды.

Мощность зарядки достигает 190 кВт при использовании быстрого зарядного устройства постоянного тока. Запас хода в комплектации RS достигает 515 км, а всего через 10 минут зарядки автомобиль сможет проехать дополнительно еще 125 км.

В салоне установлен 17,7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Цифровая приборная панель имеет диагональ 11 дюймов.





Продажи Chevrolet Blazer EV начнутся следующим летом. Сначала выйдут Blazer EV 2LT и RS по ориентировочной цене от 47 595 и 51 995 долларов соответственно. Модель SS оценена в 65 995 долларов. В первом квартале 2024 года будет выпущена самая доступна модель 1LT за 44 995 долларов.