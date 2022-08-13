534 л.с., полный привод, запас хода 700 км. Раскрыты характеристики Zeekr 009 – люксового минивэна Geely

На прошлой неделе Geely опубликовала рендеры люксового минивэна Zeekr 009, а сейчас электромобиль засветился в базе китайского Минпрома, благодаря чему стали известные технические характеристики модели. И, надо отметить, Zeekr 009 будет чем впечатлить.





Но для начала – особенности внешнего вида. В базе Минпрома представлен автомобиль в белом цвете. Отличие живой версии от рендеров – в решетке радиатора: она тут окрашена в цвет кузова, в то время как на рендерах серебристая решетка сильно выделялась на фоне синего кузова.





Zeekr 009 построен на платформе Geely Sustainable Experience Architecture (SEA) – она же используется в первом автомобиле бренда, купеобразном седане Zeekr 001, а также Lotus Eletre и перспективном Polestar 5.





Габариты минивэна – 5209 х 2024 х 1856 мм при длине колесной базы 3205 мм и массе 2830 кг. Для сравнения, габариты иконы класса премиальных минивэнов, Toyota Alphard, составляют 4915 х 1850 х 1895 мм, длина колесной базы и масса – 3000 мм и 2665 кг соответственно. Видно, насколько крупнее и просторнее минивэн Geely.





Zeekr 001 рассчитан на шестерых, посадочная формула – 2 + 2 + 2. Колеса – 20-дюймовые. Автомобиль получил силовую установку с двумя электромоторами мощностью 272 л.с. каждый. В сумме – 534 л.с.: Toyota Alphard тут вообще не конкурент. Максимальная скорость Zeekr 009 – 190 км/ч., запас хода был анонсирован ранее – 700 км.

Ранее говорилось о том, что представят Zeekr 009 в течение года, но так как электромобиль уже сертифицирован регулятором в Китае, его премьера может состояться уже в текущем году. Но производство начнется лишь в 2023 году.