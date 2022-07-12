5160 мА·ч, экран 2K, Dimensity 9000 Plus и 50 Мп за 595 долларов. Стартовали продажи Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, и в одном аспекте смартфон оказался даже лучше, чем было анонсировано  

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Сегодня в Китае стартовали продажи смартфона Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 595 долларов – эта модель оказалась примерно на 100 долларов дешевле обычного Xiaomi 12 Pro, основанного на SoC Snapdragon 8 Gen 1.

При этом по части производительности особых отличий нет: Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition набирает в AnTuTu 1 041 416 баллов.

Смартфон получил экран AMOLED с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 2К, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основную с датчиками разрешением 50, 13 и 5 Мп, стереодинамики. Емкость аккумуляторной батареи составила 5160 мА·ч. А вот по части скорость зарядки есть интересные данные. Официально заявлено 67 Вт, но в реальности, как пишет источник, мощность достигает 77 Вт. Мелочь, а приятно.