5000 мА·ч, тройная камера и много памяти за 170 долларов. Представлен смартфон Oppo A55s 5G

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Ассортимент смартфонов Oppo сегодня пополнился бюджетной моделью A55s 5G. Новинка представлена двумя версиями: с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 170 долларов и с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти за 190 долларов.

Смартфон получил экран IPS с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 1600 х 720 пикселей и кадровой частотой 60 Гц. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная, основная – с датчиками разрешением 13, 2 и 2 Мп.

Также Oppo A55s 5G получил боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, оболочку ColorOS 11.1 на базе Android 11. Толщина смартфона составляет 8,4 мм, масса – 186 граммов.