5000 мА•ч, Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран OLED разрешением 1,5К, 108 Мп, IP53. Redmi K50 Extreme Edition поступит в продажу в Китае уже завтра

Лучшую версию топового флагмана Redmi и его комплект поставки показали вживую

Лучший флагманский смартфон Redmi на сегодняшний момент под названием Redmi K50 Extreme Edition поступит в продажу в Китае уже завтра.

На момент анонса были заявлены четыре версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ, при этом топовая версия с 512 ГБ памяти была распродана на стадии предварительного заказа. Redmi заявила, что она наращивает производство. Redmi K50 Extreme Edition получит экран разрешением 1,5K диагональю 6,67 дюйма и плотностью 446 пикселей на дюйм, что сопоставимо с экраном iPhone 13 Pro Max, который имеет плотность 458 пикселей на дюйм. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision, HDR10+, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 480 Гц.





Основная камера является 108-мегапиксельной (Samsung HM6), которую дополняют датчики разрешением 8 и 2 Мп. Телефон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Он соответствует степени защиты IP53, то есть ему не страшны дождь, мокрые руки и брызги.