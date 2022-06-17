5000 мА·ч, экран IPS с диагональю 6,5 дюйма, сдвоенная камера — за 135 долларов. В Китае начались продажи Realme Q5x — одного из самых доступных смартфонов бренда

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В Китае стартовали продажи нового смартфона Realme — Q5x. В отличие от «старших братьев» Q5 и Q5 Pro, цена которых начинается у отметки 200 долларов, новинка гораздо доступнее — за неё просят всего 135 долларов. Правда, и оснащена она попроще.





Realme Q5x построен на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 700, в конфигурации которой есть модем 5G. Объём оперативной памяти составил 4 ГБ, встроенной флеш-памяти — 64 ГБ. Экран IPS характеризуется диагональю 6,5 дюйма, его разрешение — HD+.

В конфигурации устройства также аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, сдвоенная основная камера с датчиками разрешением 13 и 0,3 Мп, фронтальная 5-мегапиксельная камера, стандартный разъём для наушников. Сканера отпечатков пальцев, естественно, нет. Толщина устройства составила 8,1 мм, масса — 184 грамма.