5000 мА·ч, 67 Вт, 64 Мп за 315 долларов. Представлен Oppo K10 – первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8000 Max

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Первый в мире смартфон на платформе MediaTek Dimensity 8100 Max вышел на прошлой неделе (им оказался OnePlus Ace), а сейчас настал черед дебюта первого в мире смартфона на 5-анометровой SoC Dimensity 8000 Max. В его роли выступил Oppo K10.





На самом деле особых отличий обычной Dimensity 8000 от версии Max нет, и в тесте AnTuTu SoC набирает все те же около 770 тысяч баллов. Разве что Dimensity 8000 Max, как и Dimensity 8100 Max, поддерживает технологию HyperBoost GPA, обеспечивающую более стабильную кадровую частоту в играх.





Смартфон оснащен экраном IPS с диагональю 6,59 дюйма, разрешением 2412 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев – боковой, есть стандартный разъем диаметром 3,5 мм для наушников и стереодинамики.





Врезанная фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп, в основной камере применяются датчики разрешением 64, 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Толщина устройства составила 8,7 мм, масса – 205 граммов. Цветовых вариантов у смартфона два: черный и синий.





Базовый Oppo K10 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в эквивалент 315 долларов. Две другие версии – 8/256 ГБ за 345 долларов и 12/256 ГБ за 390 долларов.