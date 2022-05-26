5000 мА·ч, 50 Мп, Exynos 850 и Android 12 с One UI 4.1. Представлен Samsung Galaxy M13

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Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M13 – он прописался в каталоге на официальном сайте компании. Новинка базируется на однокристальной платформе Exynos 850 и работает под управлением Android 12 с интерфейсом One UI 4.1.





Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, объем встроенной флеш-памяти – 64 или 128 ГБ. Фронтальная камера с датчиком разрешением 8 Мп разместилась в каплевидном вырезе экрана, основная камера представлена тремя датчиками: разрешением 50, 5 и 2 Мп. Второй работает в паре со сверхширокоугольным объективом, а третий используется исключительно для анализа глубины сцены.

Galaxy M13 наделен адаптерами Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, стандартным разъемом для наушников, портом USB-C. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Samsung Knox. Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. Samsung пока не раскрыла стоимость новинки, но ожидается, что цена не превысит отметку в 200 евро.