50 Мп, быстрая зарядка, стереодинамики, NFC и влагозащита

Представлен смартфон Moto G32, который запускается на некоторых европейских рынках по рекомендованной розничной цене 210 евро. Телефон также появится в Индии и Латинской Америке «в ближайшие недели».





Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 680, он имеет версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Устройство получило 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, при этом он поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. В основной камере используется 50-мегапиксельный датчик оптического формата 1/2,76 дюйма (пиксели 0,64 мкм), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макромодуль. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.





Moto G32 доступен в версиях с одной и двумя SIM-картами. В обоих случаях есть специальное место для карты microSD. Смартфон поддерживает сети 4G. Также он имеет модели Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2, NFC порт USB-C.





Он оснащён 3,5-мм разъемом для наушников и двумя динамиками, а также FM-радиоприемником. Телефон имеет размеры 161,8 х 73,9 х 8,5 мм и весит 184 г. Корпус имеет водоотталкивающее исполнение и доступен в трех цветах: Mineral Grey, Satin Silver и Rose Gold.