50 беспилотных КАМАЗов будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2024 году

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Пресс-служба Минпромторга сообщила, что КАМАЗ выведет на федеральную трассу М-11 «Нева» пять беспилотных грузовиков в рамках экспериментального правового режима уже в 2023 году. В 2024 году их будет уже 50.

КАМАЗ выступает одним из участников этого проекта. В рамках эксперимента предприятие планирует вывести на автодорогу М-11 «Нева» в 2023 году — пять, а в 2024 году — до 50 беспилотных грузовиков. Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Появились технические подробности о беспилотном карьерном самосвале «Юпитер-30», который был представлен на прошлой неделе заводом «КамАЗ».

Заместитель министра транспорта РФ Дмитрия Зверева ранее заявил, что законопроект о беспилотных транспортных средствах планируется внести в правительство не позднее августа текущего года. Проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск беспилотных грузоперевозок по трассе М-11 «Нева», стал частью стратегических инициатив Министерства транспорта РФ. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента и правительства по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.

Участниками проекта являются более 20 компаний.