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5 советов тем, кто хочет разлюбить, но не может JuliaPsychologist



Драма неразделенной любви знакома каждому. В подростковом возрасте такие отношения являются скорее положительным опытом. Однако во взрослой жизни такая любовь приносит разочарование и пустоту.Отношения можно сравнить с инвестициями. Когда нам нравится симпатичный человек, мы чаще думаем о нем, представляем совместные прогулки и встречи. Значимость объекта симпатии растет, его образ идеализируется. Влюбленный начинает вкладываться в отношения, которых еще нет. Зная эту особенность, можно остановиться.Задайтесь вопросом, думает ли избранник о Вас так же? Если нет или возникают сомнения, то большой шанс возникновения неразделенной любви. Что делать?Чтобы предотвратить безответное чувство, следуйте следующим рекомендациям:1. Остановите инвестиции в избранника. Вы способны управлять своими мыслями, займите их работой, хобби или саморазвитием. Со временем интерес к объекту симпатии утихнет, и Вы сможете преодолеть неразделенные эмоции.2. Не превращайте любовь в ненависть. Опасно думать негативно о симпатичном человеке. Злость и ненависть более живучи, чем любовь. Они могут захватить мысли человека, мешать обычной жизни, высасывать энергию и добавлять стресс.3. Подмена образа не эффективна. При встрече с объектом симпатии не стоит представлять на его месте другого. Таким образом, можно надолго застрять в страданиях неразделенной любви.4. Другие не виноваты. Чаще всего чувства не взаимны из-за личностных проблем влюбчивого человека, а не окружающих людей. Сначала следует разобраться в себе, потом выстраивать благополучные отношения.5. Не ищите информацию. Если постоянно подогревать интерес к избраннику поиском его новых фото, постов в соцсетях, то будет трудно избавиться от его образа. Лучше обратите внимание на свой внутренний мир.Почему так трудно? Некоторые люди не могут самостоятельно прекратить вкладывать силы в пустые отношения. Даже наоборот, видя игнорирование, они могут удвоить свои силы. В ход идут разные методы, приставание и преследование, даже привороты и молитвы. Подобная реакция усиления влечения на безответность и холодность свойственна незрелым личностям. Им присуща несамостоятельность, детские травмы, проблемы с самооценкой. Если не получается заняться саморазвитием, то стоит прибегнуть к помощи психолога.Важным шагом к избавлению от неразделенной любви является самодостаточность личности. Другой человек не сможет заполнить все душевные пробелы. Только зрелые личности привлекают друг друга. Отношения между людьми предполагают обмен положительными эмоциями, веру в способности другого, поддержку и помощь. Чтобы дать что-то положительное партнеру, нужно избавиться от своей душевной пустоты.



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