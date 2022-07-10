5 полезных чайных напитков из веточек

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Чай из веточек черной смородины Olga-Safronova



Полезные чайные напитки из веточекВы еще не пробовали заваривать чай из веточек плодовых растений? Самое время попробовать!Чай из веточек черной смородиныАромат этого чая передать невозможно! !Берем веточки длиной 3-5 см и помещаем их в емкость для заваривания и заливаем кипятком в соотношении 1/ 4. Даем настояться полчаса. Можно завернуть чайник в полотенце. Чай из веточек черной смородины укрепляет стенки сосудов, помогает ускорить обмен веществ. Обладает выраженным мочегонным эффектом! Попробуйте! Вы навсегда откажетесь от мочегонных таблеток.Пикантный чай из сливовых веточекЧай из веточек сливы обладает тонким ароматом и нежным вкусом. Берем веточки тоненькие и укладываем их в литровый чайник на четверть объема.Заливаем кипятком и даем настоятся 20-30 мину . Сливовый чай помогает снять стресс, расслабляет нервную систему.Хит всех сезонов простудных заболеваний – чай из малиновых веточекОчень эффективный чай при инфекционных заболеваниях. Обладает жаропонижающим действием. Облегчает состояние больного при заболеваниях верхних дыхательных путей. Повышает эластичность сосудов. Улучшает кровообращение. Способ приготовления чая из малиновых веточек простой. Возьмите литровую кастрюльку. На дно кастрюльки положите веточки малины, можно с листиками и залейте водой из расчета: четверть веточек и три четверти воды. После закипания убавьте огонь и потомите настой 15 минут. Дайте немного остынуть и процедите через марлю. Принимайте 3-4 раза в день по половине стакана.Очень важное предупреждение! В настое из малиновых веточек содержится салициловая кислота. Поэтому не рекомендуется смешивать прием лекарственных препаратов содержащих салициловую кислоту и чай из малиновых веток. Если у Вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки, рекомендуется такой чай пить разбавленным.Чай из облепиховых веточекЧайный напиток из веток облепихи очень популярен в Китае. Там его называют” Поднять коня”. Считается, что такой чай является природным иммуномодулятором и способен заменить многие дорогостоящие лекарственные препараты направленные на укрепление защитных сил организма. Тем более, что эффект таких “лекарств” довольно сомнителен, ибо точных исследований , подтверждающих их эффективность нет. Готовится чай из облепиховых веток просто. Берете ветки, режете их на небольшие кусочки и кладете в кастрюлю. Четыре ложки измельченных веток на литр воды. Кипятите 15 минут. Затем даете настоятся час- полтора. Пить такой чай нужно не менее двух раз в день по пол стакана в течении сезона повышенной нагрузки или в сезон простуды.Единственным минусом облепихового чая является его горьковатый вкус. Для улучшения вкуса добавьте чайную ложку меда.Пейте полезные чаи и не болейте!



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