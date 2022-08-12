5 из 20 самых популярных автомобилей в России подешевели в июле

Стоимость пяти из 20 наиболее популярных моделей автомобилей в России в июле снизилась, следует из исследования «Открытия Авто», проведенного совместно с Национальным агентством промышленной информации.

Лидером рейтинга по снижению цены стал Haval Jolion. Автомобиль сегодня стоит в среднем 2,25 млн руб., что на 6% ниже, чем в июне. В «Открытии Авто» полагают, что это могло стать одной из причин того, что китайский кроссовер по итогам июля занял пятое месте по продажам в абсолютном зачете моделей.

На втором месте по динамике снижения стоимости – Skoda Rapid. Его средняя цена составила 1,2 млн руб. в июле, что на 4% ниже, чем в июне. Причина падения стоимости может быть в том, что у дилеров этих автомобилей осталось немного – несколько сотен на всю Россию. Потерял в цене еще один представитель бренда Haval – F7. Автомобиль стал доступнее на 80 тыс. рублей или на 3% в июле. Однако, после резкого роста стоимости почти в 50% в июне, средняя цена автомобиля все еще остается высокой, и составляет примерно 2,92 млн руб.

Пятерку подешевевших авто замыкают российские Niva Legend (цена снизилась на 1,46% до почти 950 тыс. руб.) и Lada Granta (подешевела на 0,45% до 869 тыс. руб.). В этом случае снижение цены обеспечили комплектации Classic, в которых отсутствует ряд опций, пояснили в «Открытии Авто».

Также в 20 наиболее популярных автомобилей вошли Kia, Hyundai, Renault, Geely, Cherry. Их стоимость в июле не изменилась, однако все они, говорится в исследовании, значительно подорожали в июне – от 19 до 65%, в зависимости от модели. Исключением из списка стал Kia Sportage: модель замыкает топ-20 самых популярных авто, она подорожала на 10% в июле. В «Открытии Авто» подорожание связывают с обновлением модели.

«Подорожания автомобилей, которое рынок обычно переживал в преддверии осени, в этом году скорее всего не будет. Цены на многие модели уже и так находятся на заградительном уровне. В то же время дефицит, сохраняющийся на рынке, не дает предпосылок к тому, что последний месяц лета принесет и сколько-нибудь существенное удешевление большинства машин. Во многих случаях новые автомобили если и станут доступнее, то только точечно», – резюмируют в «Открытии Авто».