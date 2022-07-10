5,9 дюйма, 3,5 мм, 120 Гц, IP68 и топовая производительность. Компактный флагман Asus Zenfone 9 будет стоить от 800 евро

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Как стало известно, новый компактный флагманский смартфон Asus ZenFone 9 будет доступен в трёх версиях, которые будут оснащена 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 16/256 ГБ памяти. Источник сообщает, что цена составит около 800-900 евро.





Ранее на этой неделе в Сеть утек рекламный ролик Asus ZenFone 9, который подтвердил, что смартфон будет доступен в четырех цветах: красном, синем, черном и сером. Рекламный слоган ZenFone 9: «Компактный размер. Большие возможности».

В этом телефоне используется 5,9-дюймовый экран Samsung AMLOED, поддерживающий высокую частоту обновления 120 Гц. ZenFone 9 будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Plus Gen 1. В смартфоне будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА•ч.





Главная камера получила датчик изображения Sony IMX766. Камера поддерживает 6-осевой гибридный стабилизатор. Добавлен новый режим светового следа, подходящий для съемки звезд или других ночных сценариев. Кнопка питания на боковой панели ZenFone 9 оснащена функцией распознавания отпечатков пальцев. Смартфон получит разъем для наушников 3,5 мм, а также защиту IP68.

Презентация новинки состоится в самое ближайшее время.