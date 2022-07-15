4К, 120 Гц, HDMI 2.1, недорого. Телевизоры Xiaomi TV ES Pro поступили в продажу в Китае

В мае этого года Xiaomi выпустила 86-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro, а теперь в продажу в Китае выпустили более доступные версии телевизора с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюйма по цене 485, 635 и 1035 долларов соответственно.

Xiaomi TV ES Pro оснащён дисплеем разрешением 3840 x 2160 пикселей с охватом 94% цветовой гаммы DCI-P3. Дисплей предлагает 100-уровневую подсветку, 4096-уровневое затемнение и пиковую яркость 1000 кд/м2. Телевизор также оснащён датчиком освещённости, который автоматически определяет окружающий свет и соответствующим образом регулирует яркость экрана.





Кроме того, Mi TV ES Pro также поддерживает частоту обновления 120 Гц, технологию компенсации размытий в динамичных сценах MEMC и отображение 1 миллиарда цветов. Телевизор оснащён интерфейсом HDMI 2.1, поддерживает переменную частоту обновления VRR, автоматическую низкую задержку ALLM. Дисплей прошёл сертификацию AMD FreeSync Premium, обеспечивая сверхнизкую задержку 4 мс.

Данные телевизоры Xiaomi TV ES Pro оснащены двумя встроенными мощными динамиками суммарной мощностью 12,5 Вт с поддержкой звука Dolby. Smart TV оснащён платформой с четырьмя ядрами Cortex-A73 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти. Он работает под управлением операционной системы MIUI TV и поддерживает интеллектуальное голосовое управление Xiao Ai, а также трансляцию изображения с Android, iOS, Windows и Mac.





Также телевизор оснащены двумя портами HDMI 2.0, двумя портами USB, AV-входом, S/PDIF, антенной и сетевым кабелем.