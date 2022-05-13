495 л.с., пробег 150 км на чистом электричестве, расход бензина до 6,85 л на 100 км. Раскрыты характеристики второго автомобиля Huawei – пятиметрового гибридного кроссовера Aito M7

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Первые живые фото второго автомобиля Huawei – большого кроссовера Aito M7 – появились примерно месяц тому назад, а сейчас китайский регулятор опубликовал ключевые характеристики автомобиля. Как оказалось, в составе его силовой установки по-прежнему используется бензиновый двигатель объемом 1,5 л, хотя Aito M7 гораздо крупнее нынешнего Aito M5.

Габариты Aito M7 составляют 5020 х 1945 х 1775 мм, длина колесной базы – 2820 мм. Снаряженная масса составляет 2340 кг, при этом масса одной тяговой аккумуляторной батареи – 258 кг. Для столь крупного и тяжелого автомобиля расход совсем невелик – 6,85 л на 100 км пути. И это – с разряженным тяговым аккумулятором, так что в гибридном режиме расход топлива будет заметно меньше. В чисто электрическом режиме Aito M7 может проехать 150 км – столько же, сколько и Aito M5. Что касается емкости тяговой батареи, то она составила 40,06 кВт·ч.

Aito M7 – справа

В составе силовой установки помимо ДВС используется два электродвигателя: мощность того, что установлен на передней оси, составляет 98 л.с., того, что на задней оси, – 272 л.с. В сумме же мощность силовой установки (с учетом ДВС) составляет 495 л.с.

Точных данных о том, когда стартуют продажи Aito M7, нет, но, предполагается, что в китайских салонах автомобиль появится до конца текущего года.