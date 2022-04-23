4700 мА·ч, 66 Вт, 64 Мп и 90 Гц. Что представляет собой «самый быстрый смартфон Индии в ценовой нише около 300 долларов»

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У бренда iQOO уже есть смартфон Z6 5G, а скоро выйдет и версия Pro. Официальная премьера запланирована на 27 апреля, но характеристики устройства уже раскрыты индийской версией площадки Amazon.

iQOO преподносится создателями как «самый быстрый смартфон Индии в ценовой нише около 300 долларов», при этом базируется он на SoC Snapdragon 778G. Инженеры позаботились о достаточно эффективной системе охлаждения, позволяющей снизить температуру CPU на 12°C. Ее общая площадь – 32 923 мм2, площадь испарительной камеры – 2100 мм2.









Аппарат получил экран AMOLED с диагональю 6,44 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/кв.м. и поддержкой HDR10+. Вариантов оперативной памяти – три: 6, 8 и 12 ГБ. Причем каждый из них может быть расширен за счет технологии Extended RAM: базовый вариант – на 2 ГБ, версия с 8 ГБ ОЗУ – на 4 ГБ, а топовый вариант – на целых 8 ГБ.









Разрешение основного датчика камеры iQOO Z6 Pro 5G – 64 Мп. Смартфон также получил аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.