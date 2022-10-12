460 л.с. и «механика» или «автомат» на выбор

Компания BMW представила абсолютно новую BMW M2, которая получила 3,0-литровый двигатель мощностью 460 л.с. и шестиступенчатую механическую коробку переключения передач.

«Заряженная» M2 отличается от обычной «двойки» оригинальным обвесом и фарами, фирменной выхлопной системой и разными колесами на передней и задней осях — спереди установлены 19-дюймовые диски 275/35, а сзади — 20-дюймовые 285/30.

Внутри установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система iDrive 8 с 14,9-дюймовым сенсорным дисплеем, спортивные сиденья, проекционный дисплей, подогрев руля и беспроводная зарядка для смартфона.





Вышеупомянутая механическая коробка переключения передач установлена в базовой версии, а старшая версия получила восьмиступенчатый «автомат». Кроме того, автомобиль оснащен адаптивной подвеской. Системы полного привода у нового BMW M2 нет ни в одной из комплектации (привод только задний). Разгон от 0 до 100 км/ч у BMW M2 на МКПП занимает 4,3 с, а на «автомате» — за 4,1 с.

Машина способна развивать скорость от 0 до 200 км/ч за 13,5 с (с автоматом) или за 14,3 секунды с МКПП. Ограниченная максимальная скорость нового BMW M2 может быть повышена с 250 км/ч до 285 км/ч за счет дополнительного пакета M Driver’s Package.

В США и странах Европы BMW M2 второго поколения поступит в продажу в апреле 2023 года. Он будет выпускаться вместе с новым купе BMW 2-й серии на заводе BMW Group в Сан-Луис-Потоси в Мексике. На американском рынке новинка будет стоить минимум 63 200 долларов.