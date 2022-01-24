«45 лет спустя»: телеведущий Андрей Норкин показал место, где прошли его лучшие годы

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин посетил памятное для него место в Ленинградской области. О деревне, ставшей символом приятных воспоминаний из детства, тележурналист рассказал в личной соцсети. Подписчики очень тепло отреагировали на подобный пост, написав множество искренних комментариев.

53-летний Андрей Норкин разместил в одной из своих соцсетей снимки важного для него места. Как отметил сам телеведущий, деревня Войпала, находящаяся в Ленинградской области, является ностальгией по детству, когда они с младшим братом Ильей приезжали на каникулы к бабушке.

«45 лет спустя! Когда-то сюда нас с младшим братом привозили на лето к бабушке!» — написал Норкин под постом.

Подписчики тележурналиста тепло отреагировали на полный ностальгии пост.

«Самые добрые воспоминания — воспоминания о детстве»; «Красота, тишина»; «Как приятно смотреть на такую красоту»; «Такое умиротворение»; «Тишь да гладь», — написали пользователи Сети.

Отметим, деревня Войпала является частью Шумского поселения Кировского района Ленинградской области. На 2017 год численность населения составляла всего 52 человека.

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