44-ваттная зарядка, платформа Qualcomm, но никакого 5G. К выходу готовится iQOO Z6 4G

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Бренд iQOO готовится 27 апреля представить недорогой смартфон Z6 4G. Модель не стоит путать с Z6 5G, который дебютировал несколько дней назад и оценён в 185 долларов.





Версия Z6 4G, как ожидает источник, будет стоить около 200 долларов, но это не очень похоже на правду, так как старшая версия уже сейчас продаётся дешевле.

Конечно, Z6 4G мог бы, несмотря на отсутствие поддержки сетей пятого поколения, быть лучше Z6 5G, но, похоже, что это не так. Источник говорит о SoC Snapdragon 680 в основе, экране AMOLED диагональю 6,4 дюйма (без упоминания повышенной кадровой частоты), оперативной памяти объёмом от 4 до 8 ГБ. Флэш-памяти у всех версий будет 128 ГБ.

Также смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой 44-ваттной зарядки и 50-мегапиксельную основную камеру.