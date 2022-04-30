40 дюймов, узкие рамки экрана и Android TV 11 за 275 долларов. Представлены недорогие телевизоры Realme Smart TV X

загрузка...

Realme представила в Индии линейку недорогих телевизоров Smart TV X. В серии только две модели – с экранами диагональю 40 и 43 дюйма. Разрешение, как можно догадаться из названия, ? Full HD (в обоих случаях).





Телевизоры поддерживают HDR 10 и HLG, также упоминается наличие технологии улучшения изображения Chroma Boost, которая заведует регулировкой яркости, контрастности, цветовой температуры и четкости одновременно. Внешне ТВ отличаются тонкими рамками – толщина составляет всего лишь 5,76 дюйма.





Несмотря на то, что телевизоры бюджетные, аудиоподсистема тут с четырьмя громкоговорителями, а не двумя. Максимальная мощность звука составляет 24 Вт. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 и GPU Mali-G31 MP2 GPU. Объем оперативной памяти составил 1 ГБ, встроенной флеш-памяти – 8 ГБ. Программная платформа ТВ – Android TV 11 c сервисами Google и доступом к магазину приложений Google Play.

Стоимость 40-дюймовой модели с учетом скидки для первых покупателей – 275 долларов. Стоимость 43-дюймовой модели – 315 долларов.