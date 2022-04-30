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    40 дюймов, узкие рамки экрана и Android TV 11 за 275 долларов. Представлены недорогие телевизоры Realme Smart TV X

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    40 дюймов, узкие рамки экрана и Android TV 11 за 275 долларов. Представлены недорогие телевизоры Realme Smart TV X

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    Realme представила в Индии линейку недорогих телевизоров Smart TV X. В серии только две модели – с экранами диагональю 40 и 43 дюйма. Разрешение, как можно догадаться из названия, ? Full HD (в обоих случаях).


    Телевизоры поддерживают HDR 10 и HLG, также упоминается наличие технологии улучшения изображения Chroma Boost, которая заведует регулировкой яркости, контрастности, цветовой температуры и четкости одновременно. Внешне ТВ отличаются тонкими рамками – толщина составляет всего лишь 5,76 дюйма.

    40 дюймов, узкие рамки экрана и Android TV 11 за 275 долларов. Представлены недорогие телевизоры Realme Smart TV X

    Несмотря на то, что телевизоры бюджетные, аудиоподсистема тут с четырьмя громкоговорителями, а не двумя. Максимальная мощность звука составляет 24 Вт. В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek с четырьмя ядрами Arm Cortex-A55 и GPU Mali-G31 MP2 GPU. Объем оперативной памяти составил 1 ГБ, встроенной флеш-памяти – 8 ГБ. Программная платформа ТВ – Android TV 11 c сервисами Google и доступом к магазину приложений Google Play.

    Стоимость 40-дюймовой модели с учетом скидки для первых покупателей – 275 долларов. Стоимость 43-дюймовой модели – 315 долларов.

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