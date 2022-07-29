38% наёмных сотрудников готовы получать зарплату в криптовалюте

В США существует компания Bakkt. Базирующееся в Атланте дочернее предприятие Intercontinental Exchange (ICE) (американской компании, владеющей Нью-Йоркской фондовой биржей) в настоящее время разрабатывает открытую, бесшовную и доступную по всему миру платформу для торговли цифровыми активами.

Так вот, новое исследование Bakkt показало, что более трети (38%) сотрудников готовы получать оплату в криптовалютах, несмотря на «криптозиму». Половина опрошенных, не против получать какую-то часть своей зарплаты в цифровых активах.





Кроме того, опрос, проведённый с середины июня по начало июля, показал, что 20% работников уже зарабатывают в криптовалюте. В эту группу преимущественно входили фрилансеры и блогеры.

Препятствием для интеграции криптоплатежей в качестве зарплаты на предприятии являются проблемы, связанные с традиционными платёжными системами. При этом опрошенные отметили преимущества криптовалюты, такие как возможность обналичить её в любое время, безопасность, мгновенность платежей и возможность хранить криптовалюту в расчёте на получение прибыли.

По результатам исследования также выяснилось, что немаловажным препятствием остаётся необходимость обучения своих работников. 48% организаций назвали это приоритетной областью.

Ещё респонденты указали на волатильность (33%) и риски снижения размера зарплаты в период медвежьего рынка (также 33%).

За последнее время число работников, рассматривающих возможность выплаты заработной платы в криптовалюте, увеличилось с ростом популярности этого сектора.