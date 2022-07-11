37 миллиардов рублей выделят на замещение зарубежного ПО до 2024 года

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В России сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, всего на софинансирование создания и внедрения нового отечественного ПО на замену зарубежных продуктов из бюджета выделено 37,1 млрд рублей до 2024 года. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — сказал Чернышенко. Он добавил, что в октябре 2022 года вендоры приступят к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.