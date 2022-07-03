Попытки НАТО запугать мировое сообщество 300-тысячной армией перечеркнуло одно заявление президента России Владимира Путина, сообщили обозреватели 360kuai.
По их словам, Запад все меньше верит в способность ВС Украины изменить сложившуюся ситуацию в стране. Из-за этого западные лидеры вынуждены прибегать к самостоятельным шагам против Москвы, передала «ПолитРоссия».
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о расширении сил быстрого реагирования, численность которых возрастет до 300 тысяч человек», — отметили аналитики из Китая.
Российский лидер «ответил» козырем — межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Путин заявил, что она приступит к боевому дежурству к концу 2022 года. После выступления главы России слова НАТО об армии перестали быть устрашающими.