Обозреватели китайского портала 360Kuai заявили, что мощный удар сил РФ по ВСУ в Донбассе с применением тактики «завлеченной змеи» обескуражил не только украинское командование, но и главу государства Владимира Зеленского.
Авторы китайского портала в одном из материалов рассказывают о планомерном и успешном освобождении Донбасса. При этом российские генералы могут внезапно отводить войска: как отметили в 360Kuai, такая тактика «завлеченной змеи» используется не просто так.
«Российские генералы сознательно останавливают наступление. Каждый раз они как будто находят змеиную нору, останавливаются перед ней и даже делают вид, будто отходит. Украинские войска, словно завлеченная змея, переходят в контрнаступление и, как итог, несут большие потери. Эта ситуация обескуражила даже Зеленского», — цитирует «ПолитРоссия» китайских аналитиков.
По словам авторов из КНР, именно благодаря такой тактике ВС РФ добились значительных успехов в спецоперации по защите Донбасса и даже западные спецслужбы вынуждены признать достижения России.
«Единственный шанс Зеленского изменить ситуацию на Украине – это начать нормальные переговоры с Россией. Конечно, есть люди, которые не позволят ему это сделать. Так что, судя по всему, Донбасс будет освобожден», — подытожили китайские аналитики.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.