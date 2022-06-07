360Kuai: тактика «завлеченной змеи» ВС России обескуражила Зеленского

«Российские генералы сознательно останавливают наступление. Каждый раз они как будто находят змеиную нору, останавливаются перед ней и даже делают вид, будто отходит. Украинские войска, словно завлеченная змея, переходят в контрнаступление и, как итог, несут большие потери. Эта ситуация обескуражила даже Зеленского», — цитирует «ПолитРоссия» китайских аналитиков.